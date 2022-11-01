Чебоксарские школьники попробовали себя в роли специалистов по 3D-моделированию

В современном мире множество самых разных профессий, и школьникам порой трудно определиться, какую из них выбрать. Решить эту проблему им помогает Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее». На днях в чебоксарском детском технопарке «Кванториум» прошли профессиональные пробы по программе «Специалист по 3D-моделированию».

22 ноября в них приняли участие ученики средней школы № 47 и гимназии № 4 г. Чебоксары. Школьникам предстояло создать прототип изделия на 3D-принтере. Работа специалиста по 3D-моделированию требует инженерных, интеллектуальных и творческих навыков. Вот и профессиональная проба включала в себя подготовку материалов к печати, создание трехмерных моделей и отправку файлов на печать при помощи специального программного обеспечения. Кроме того, нужно проводить техническое обслуживание 3D-принтера, а при необходимости — устранять неполадки и выполнять ремонтные работы.

СПРАВКА «СЧ» «Билет в будущее» — это Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Полтора десятка ребят, которые пришли попробовать себя в новой сфере, с энтузиазмом приступили к моделированию. Некоторые из них, впрочем, уже имеют опыт такой работы и планируют заняться ею серьезно.

«Я бы хотел попробовать спроектировать комнату, думаю, что это мероприятие позволит мне понять, свяжу ли я жизнь с 3D-моделированием», — рассказал Вячеслав, восьмиклассник гимназии № 4.

Занятие прошло весело, все его участники получили главный приз — профессиональные навыки в компьютерной графике. Самое главное, что такие встречи только набирают обороты, в будущем они будут проводиться чаще, и профессий «на пробу» школьникам предложат больше.

ИВАН ПЕТРОВ, заместитель директора чебоксарского детского технопарка «Кванториум»: «Наш технопарк с 2020 года успешно проводит профессиональные пробы в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». За это время 160 чебоксарских школьников смогли познакомиться со множеством актуальных и перспективных профессий, среди которых «Специалист по 3D-моделированию», «Разработчик мобильных приложений», «Фронтенд-разработчик». Ребята также получили начальные навыки в компетенциях «Интернет вещей», «Ситифермерство», «Графический дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Веб-дизайн и разработка». Такие пробы, несомненно, помогут школьникам лучше узнать о современных технологиях и определиться с направлением своего профессионального развития».

Ульяна Гришина