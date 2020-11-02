Идеи должны воплощаться в жизнь

В Чувашии грантовые проекты молодежи получат дополнительную поддержку.

В ярко-синих толстовках с надписями «Большая перемена», с плакатами, на которых указаны суммы денежных премий, и дипломами в руках восемь старшеклассников из различных школ республики были самыми заметными на Ярмарке социальных идей в новочебоксарском «Кванториуме». Недавно ребята вернулись из Артека, где прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», и вместе с победителями и участниками других федеральных грантовых конкурсов среди молодежи рассказали о своих проектах в самых разных сферах Главе Чувашии Олегу Николаеву. Поддержать идеи молодых, талантливых и целеустремленных собрались министры, ректоры вузов, предприниматели и представители Общественной палаты республики.

Пробиться в суперфинал «Большой перемены» одиннадцатикласснику школы поселка Опытный Цивильского района Ивану Иванову помогло придуманное им умное кресло для людей с ограниченными возможностями здоровья, которое он разработал вместе со своим наставником, учителем математики Ольгой Маряхичевой. Устройство школьник снабдил голосовым помощником — в случае необходимости он может напомнить человеку о приеме лекарств и даже вызвать «скорую».

Чтобы устройство делало это правильно, а также верно сообщало о состоянии больного, школьник прописал для него определенный сценарий — для этого Ивану пришлось даже обратиться за консультацией к врачам районной больницы. Как победитель суперфинала Иван получил в награду премию в размере одного миллиона рублей.

Средства эти можно потратить на свое образование или на реализацию проекта. Деньги, рассчитывает Иван, помогут ему продолжить учебу в одном из ведущих технических вузов страны и воплотить идею умного кресла уже не в макете, а в жизни.

Еще два школьника — ученица Комсомольской школы № 2 Александра Салмина и десятиклассник чебоксарской школы № 56 Игорь Александров — получили премии по 200 тысяч рублей. Как считают ребята, это хорошая поддержка на старте.

Созданию мультипликационного фильма о выдающихся людях Чувашии посвящен проект «Великие люди глазами детей» Павла Иванова, поддержанный грантовым конкурсом Росмолодежи. О Василии Чапаеве, Иване Яковлеве, Алексее Кокеле, Зое Парфеновой, Андрияне Николаеве и о многих других знаменитых земляках авторы рассказывают на понятном для детей языке, а к волшебному процессу создания мультиков подключают непосредственно ребятишек. Руками мальчишек и девчонок уже создан мультфильм об Андрияне Николаеве «Лети, лети, кукушка», но, как рассказал Павел Иванов, детской анимации требуется поддержка — пока она держится на энтузиазме частных студий мультипликации.

Получил поддержку Фонда президентских грантов и проект координатора регионального отделения «Волонтеров-медиков» Игоря Филиппова. В его рамках студенты-медики решают практическую задачу — выявляют пациентов с фибрилляцией предсердий. Лучшими в стране признали также проекты, посвященные изучению чувашской истории и культуры, популяризации движения студенческих отрядов, развитию наставничества, добровольчества, экологической грамотности школьников, движения черлидинга, и многие другие. Суммы грантов — от двухсот тысяч до 2,5 миллиона рублей. Самой весомой поддержки Фонда президентских грантов удостоился проект комиссара чувашского отделения «Российских студенческих отрядов» Олеси Илларионовой, посвященный слету студотрядов ПФО.

Ректоры вузов, представители бизнеса и общественности с нескрываемым интересом слушали авторов, а многих ребят брали на заметку. «Приятно сознавать, что у нас молодежь не только активная, целеустремленная, но и способная побеждать и завоевывать гранты. Мы за вас болеем, радуемся, когда у вас получается. Успех каждого — это успех Чувашии», — обратился к молодым людям Глава республики Олег Николаев, выделив особо проекты, направленные на сохранение чувашской культуры и языка.

Так, на воплощение в жизнь молодежной платформы чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» Ивана Филиппова на форуме «Территория смыслов» был выделен грант в размере 1,5 миллиона рублей. Все проекты, отмеченные на уровне страны, в чувашском правительстве решили поддержать дополнительно. Такую задачу Олег Николаев поставил, в частности, перед профильными министрами. «Проекты социально значимые. Они должны быть реализованы и приносить пользу обществу. А если они выльются еще и в некие бизнес-идеи для малого и среднего бизнеса — это дополнительный стимул работать над ними дальше», — убежден Глава республики.

Содействие авторам лучших проектов последовало сразу. Так, министр здравоохранения Владимир Степанов, отметив практическую значимость разработок студентов-медиков, готов был оказать любую помощь — не только от лица профильного министерства, но и от себя лично. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, выделив проекты по сохранению истории, культуры и традиций, предложила обсудить их дальнейшую реализацию. В Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций пообещали популяризировать идеи молодежи в СМИ.

Совсем неслучайно встреча с победителями грантовых конкурсов прошла в «Кванториуме». Для многих талантливых ребят эта площадка становится настоящим трамплином в жизнь. Фото Олега Мальцева

А вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева заявила, что в республике увеличат число грантов для молодежи. «Мы будем пересматривать в сторону увеличения перечень грантов, на которые могут претендовать молодые жители Чувашии. Нам бы хотелось, чтобы в Чувашии появлялось больше научных разработок. Хорошие идеи поддержат правительство республики, фонды, бизнес. Важно подготовить почву для роста инициатив, способных улучшить нашу с вами жизнь», — сказала Алла Салаева. По ее мнению, важно, чтобы проекты носили прикладной характер и помогали развитию той или иной области. А чтобы как можно больше молодежи вовлекалось в грантовую деятельность, она предложила обучать студентов и школьников «упаковыванию» идей в гранты. Так еще больше талантливых и перспективных молодых людей смогут реализовать свои задумки и принести пользу республике.

«Сердцем» грантовой работы в республике является Центр молодежных инициатив. Именно здесь идеи, с которыми приходят ребята, «выращивают» до грантов. В этом году, по словам его директора Юлии Алановой, Чувашия заняла четвертое место в России и первое в ПФО по количеству выигранных грантов Росмолодежи. Самые популярные направления — «социалка», добровольчество и культура. А вот в таких сферах, как спорт, предпринимательство и медиа, проектов пока немного.

Осенние каникулы ребята провели в Артеке на конкурсе «Большая перемена», а трое из них — Иван Иванов, Александра Салмина и Игорь Александров — стали победителями. На свое дальнейшее образование они получили крупные денежные премии. Фото Олега Мальцева