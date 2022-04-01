Двор в столице Чувашии очистили от разбитых «на счастье» зеркал и стекла

Настоящие стеклянные россыпи сфотографировал чебоксарец в одном из дворов в юго-западном районе столицы. «Говорящие» фото он выложил в одном из популярных пабликов республики, сопроводив их эмоциональным описанием: «Возле дома 20 по ул. Чернышевского около мусорки лежат зеркала и стёкла. Дети там же играют в мяч. Разбили «на счастье»? Как бы это не вышло боком».

Сообщение зафиксировали и обработали специалисты Центра управления регионом Чувашии. Оно было передано для отработки в столичную администрацию.

Работники МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» выехали по указанному адресу в тот же день. Было установлено, что мусор сюда выносят сотрудники нескольких организаций, расположенных в жилом доме. Опасный мусор был вывезен через несколько дней.

Отметим, что чебоксарцы часто обращают внимание на состояние контейнерных площадок. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал более 200 подобных сообщений. За порядок и чистоту во дворах ратуют и жители Шумерли, Канаша и Алатыря. Они также регулярно сообщают об этом в соцсетях и через портал госуслуг.