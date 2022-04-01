Как укротить цены и обезопасить финансовые услуги

После мартовского почти тотального подорожания продовольствия в апреле наблюдается снижение цен на ряд социально значимых товаров. Как дальше стабилизировать ценовую ситуацию — об этом шла речь на заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе республики.

«Старт» подорожанию дал ажиотажный спрос, прежде всего, на сахар. Несколько недель полки с ним пустовали, но сейчас вновь заполнились. Причем уже со снизившейся ценой, правда, пока еще не на «доажиотажном» уровне. Остальные продукты присутствуют в широком ассортименте, но цены на них не стоят на месте.

Правительство республики и профильные структуры прилагают усилия, чтобы удержать рост. Инструментов тут несколько: добровольное ограничение торговых надбавок ритейлерами, увеличение предложения продовольствия местного производства с организацией альтернативных форм торговли в виде ярмарок, пресечение монопольного положения производителей и торгующих организаций на рынке.

В марте — апреле более всего подорожала плодоовощная продукция, в основном из-за сезонности и прошлогодней засухи, доложила зам. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. Диапазон роста цен — от 17% до 82%. Далее в лидерах сахарный песок, соль, яблоки и еще 10 товаров с ростом более чем на 10%. Это мясные консервы, сливочное масло, молоко, яйца, мука пшеничная. В апреле наметилось удешевление на консервы, мясо и ряд крупяных изделий, макароны.

В ценовой борьбе министерство сотрудничает с УФАС по Чувашии, торговыми и оптовыми сетями. Антимонопольщикам еженедельно направляется сводный мониторинг цен по результатам обращений граждан. Их в марте было немало — более 130. С менеджментом магазинов «проводятся беседы о недопущении необоснованного роста цен», а с руководителями крупных торговых сетей проведены совещания с участием органов прокуратуры. В соцсетях проходят обсуждения, совместно с УФАС прошла прямая линия. Итогом такой разъяснительной работы стало уменьшение числа жалоб наполовину, заверила Лариса Рафикова.

В настоящее время все федеральные и местные торговые сети имеют традиционные текущие запасы товаров, которые пополняются регулярно. Похвально, что многие сети идут на добровольное ограничение торговых наценок. На сегодня отсутствия каких-либо товаров не замечено.

Ценовая ситуация напрямую зависит от уровня предложения на рынке местной продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Объемы собственного производства по ряду продуктов превышают объемы потребления и нормативы доктрины продовольственной безопасности, сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Пищевая промышленность в нынешнем году не упала в объемах, а по ряду продуктов заметно выросла. А вот выпуск макаронных изделий, сливочного масла, творога снизился.

Продовольственное зерно пшеницы в республику сейчас завозится извне. И оно дороже, чем в соседних регионах. Но мукомолы держат свои цены «на уровне минимальных колебаний», что позволяет не дать разогнаться розничным ценам на хлеб. Минсельхоз России распределил 2 млрд рублей на субсидии для хлебопекарной отрасли. Чувашия получила 45 млн рублей против 28 млн в прошлом году.

Комментируя цены на плодоовощную продукцию в ходе недавней «прямой линии», Глава республики Олег Николаев отметил определенные сложности, в частности, с капустой. «Это отчасти от того, что сейчас нового урожая еще нет, а старые запасы были рассчитаны исходя из тех уровней потребности, которые ранее сложились среднестатистически. Я уверен, в ближайшее время цены и на капусту тоже стабилизируются. Работа правительства направлена таким образом, чтобы реагировать на складывающуюся ситуацию, в том числе ярмарки выходного дня призваны удовлетворить возросшие потребности населения, прежде всего, в городах», — сказал Глава.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Нам надо подумать о создании сети оптовых сельскохозяйственных рынков в рамках концепции агромаркетов, предложенной Президентом страны. На это из федерального бюджета будут выделяться средства поддержки. Это должно стать звеном в цепочке продвижения продукции прежде всего от малых форм хозяйствования, и лежит в плоскости повышения качества и стандартов оказания услуг».

Говоря о ярмарках, министр сельского хозяйства отметил, что в Чебоксарах цены на них на овощную продукцию на треть и более ниже магазинных. Проходят ярмарки и в других городах и районных центрах. Правда, культура торговли кое-где страдает. Министр продемонстрировал слайды от волонтеров, на которых овощами торгуют в духе 1990-х годов. Лук, картошка, капуста разложены на картоне прямо на земле, в лучшем случае — на ящиках.

Серьезных мер антимонопольного реагирования в ценовой сфере пока не приходилось применять, сказал руководитель УФАС по Чувашии Валерий Котеев. Управление оперативно проанализировало ситуацию для выявления точек риска. Ряд субъектов превысил пороговое значение в 25% присутствия на рынке. Зафиксировано также около 580 устных обращений граждан. Чаще всего жалуются на цены на крупы, сахар, детское питание. По каждой жалобе проводится проверка.

На заседании обсуждены меры по защите прав потребителей при оказании финансовых услуг. По данным зам. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии Татьяны Германовой, в 2021 году к ним поступило 97 жалоб на нарушения прав в этой сфере. Возбуждено два административных дела против известных банков с взысканием штрафа и выдачей предупреждения. В порядке судебной защиты управление выдало 9 своих заключений в пользу потребителей, по которым удовлетворены иски на сумму 1,2 млн рублей.

В то же время снизилась число жалоб, поступающих от участников финансового рынка в части доступности услуг. По данным Юрия Голубых — и.о. управляющего Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России, в 2021 году таких жалоб от жителей республик оказалось 1400. В том числе более чем на 14% стало меньше жалоб на работу кредитных организаций. Прежде всего благодаря сокращению числа вопросов по реструктуризации кредитов, проводимой в период пандемии.

Но все чаще жалуются на мошенничество, в основном — на киберпреступления. А также на кредитные услуги без лицензий. При этом реже стали «всплывать» финансовые пирамиды. Юрий Голубых акцентировал внимание на повышение финансовой грамотности людей как условии, способствующем безопасности при участии на рынке финансовых услуг. В этой связи Глава республики напомнил о важности прошедшего в Чебоксарах первого в России окружного форума «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы».