22 апреля. Республика в событиях и лицах

1964 – Советская площадь в Чебоксарах, на которой 26 июня 1960 года был открыт памятник Ленину, переименована в площадь Ленина. Ныне – площадь Республики.

2010 — в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова прошло торжественное мероприятие, посвященное изданию Библии на чувашском языке. Чуваши стали вторым народом в России, получившим в руки Священное Писание на родном языке. В работе по переводу книг Библии принимали участие видные чувашские писатели, поэты и литераторы. Переводческая группа работала в тесном контакте с чувашским духовенством.