22 апреля. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Будущий глава Чувашской митрополии Савватий на презентации Библии на чувашском языке. 2010 г.

1964 – Советская площадь в Чебоксарах, на которой 26 июня 1960 года был открыт памятник Ленину, переименована в площадь Ленина. Ныне – площадь Республики. 

2010 — в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова прошло торжественное мероприятие, посвященное изданию Библии на чувашском языке.  Чуваши стали вторым народом в России, получившим в руки Священное Писание на родном языке. В работе по переводу книг Библии принимали участие видные чувашские писатели, поэты и литераторы. Переводческая группа работала в тесном контакте с чувашским духовенством.

Опубликовано: 22 апреля 2022 г.


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