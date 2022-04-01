20 апреля. Республика в событиях и лицах

1967 – старшему научному сотруднику Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики в г. Арзамас-16 Петру Алексеевичу Перепелкину, уроженцу д. Кильдюшево Яльчикского района, присуждена Ленинская премия. С его участием решено значительное количество задач по проектируемым изделиям. Автор более 130 научных работ.

1983 – в Новочебоксарске открылся выставочный зал Чувашской государственной художественной галереи. В 1996 году преобразован в муниципальное учреждение культуры – Новочебоксарский художественный музей. Собрание музея насчитывает свыше 1000 произ­ведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В 2011 году с Музеем краеведения и истории г. Новочебоксарск объединены в Историко-художественный музейный комплекс.