19 апреля. Республика в событиях и лицах

1914 – в чувашской деревне Сухари-Матак Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Исаклинского района Самарской области) родился Хведер Уяр (Федор Ермилович Афанасьев), народный писатель Чувашской АССР, заслуженный работник культуры Чувашской АCCР. Окончил Хабаровский педагогический техникум, учился в Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. Работал школьным учителем, литературным сотрудником Чувашского радиокомитета и журнала «Капкан», ответственным секретарем альманаха «Тăван Атăл» (Родная Волга), возглавлял республиканскую книжную палату, был редактором Чувашского книжного издательства. Известен как прозаик, очеркист, переводчик. Перевел на чувашский язык произведения классиков русской литературы. Бесценным трудом является его двухтомник «Чуваши в русской литературе и публицистике».

1940 – уроженцу д. Большие Абакасы Ядринского уезда (ныне Ибресинского района) Семену Васильевичу Эльгеру присвоено почетное звание Народного поэта Чувашии. Он известен также как выдающийся прозаик, публицист, драматург. За большие успехи в литературном творчестве и активную общественную деятельность награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, имя поэта занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Союзом журналистов Чувашии учреждена республиканская журналистская премия им. С. Эльгера, его именем названа улица в Чебоксарах.

1940 – в с. Тогаево Мариинско-Посадского района родился Валерий Александрович Капитонов, организатор производства, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР. Вся трудовая деятельность прошла на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате: здесь он работал мастером ткацкой фабрики № 1, старшим инженером текстильного отдела, начальником проектно-конструкторского бюро предприятия, заместителем начальника ткацкого производства, в 1977-1991 годах – генеральный директор. Под его руководством комбинат стал одним из передовых предприятий текстильной промышленности СССР. Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, народным депутатом Чувашской ССР, возглавлял Совет директоров г. Чебоксары.

1945 – за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, командир штурмового авиационного полка Герой Советского Союза Георгий Михайлович Паршин награжден второй медалью «Золотая Звезда». В предвоенные годы работал летчиком-инструктором в Чебоксарском аэроклубе. Дважды Герой СССР погиб в 1956 году при выполнении испытательного полета на самолете Ил-28.

19 апреля звание Героя Советского Союза присвоено посмертно уроженцу села Напольное Порецкого района майору Григорию Фадеевичу Арлашкину. 15 февраля 1945 года стрел­ковый батальон под его командованием овладел высотой на подступах к г. Мельзак в Польше, преодолевая ожесточённое сопротивление врага, ворвался в город и штурмом овладел его центральной частью. В этом бою Г. Арлашкин погиб. Его именем названы рыболовецкое судно, улица и школа в с. Напольное, улица в с. Порецкое.

1971 – в столице республики в честь Хевешской области Венгрии (столица г. Эгер – побратим Чебоксар) улицу в новоюжном жилом массиве назвали «Хевешская».