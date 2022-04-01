Завершено расследование дела по факту гибели отдыхающего в бассейне

Его фигурантами стали хозяйка и администратор гостевого комплекса «VILLAGE», расположенного в деревне Шобашкаркасы Чебоксарского района. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемая, действуя совместно с администратором (ее знакомый) организовала сдачу посетителям в аренду на территории комплекса жилых помещений и бассейна. Причем он был опасен для отдыхающих — для его обогрева использовались два трубчатых электронагревателя (ТЭНа), не предназначенных для работы в бассейнах и во влажных помещениях. Их контактные стержни не имели изоляции, а при подключении нагревателей к электросети не было устройства защитного отключения. И такая, прямо скажем, безалаберная организация «услуг» привела к трагедии.

В конце декабря 2020 года в гостиничный комплекс заселился 18-летний отдыхающий. Хозяйка и администратор разрешили ему поплавать в бассейне. Но не предупредили об особенностях обогрева воды. Ранним утром молодой человек прыгнул в воду и сразу попал под электроток. Он несколько раз пытался выбраться из воды по металлической лестнице и снова падал в бассейн. А все потому, что, как уже сказано, не было защитного устройства по отключению электроэнергии от обогревателей. От поражения током юноша скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.

Кстати, обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали, говорят, что не давали согласия на посещение потерпевшим бассейна. Как сообщили в СУ СКР по Чувашии, в ходе следствия были допрошены более 40 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз, подтвердивших причастность обвиняемых к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в суд, за которым решающее слово.