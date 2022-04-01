«Рунический путь» обрастает площадками

Одним из достижений в сфере туризма стала разработанная концепция развития отрасли до 2030 года. В ближайшее время должна начаться разработка проектно-сметной документации на строительство причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке. Заключено соглашение на мастер-планирование площадок маршрута «Рунический путь», сообщил членам Общественной палаты Чувашии вице-премьер правительства республики Дмитрий Краснов.

Встреча состоялась в рамках проекта «Час с министром», хотя по факту разговор длился куда больше 60 минут, ведь рассказать было необходимо не только о проделанной работе, но и о планах ведомства на этот год. По словам вице-премьера, одна из ключевых целей стратегии министерства — повышение инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году в Чувашии заработал специальный портал, который объединил информацию о мерах поддержки, пошаговую инструкцию их получения, сервис по подбору территорий.

«В 2021 году создано Агентство инвестиционного развития Чувашии, как единое окно для бизнеса. Агентство сопровождает инвестиционные проекты «под ключ», избавляя инвесторов от хождения по инстанциям и обращения в органы власти», — рассказал Дмитрий Краснов.

В республике продолжается работа по формированию новых кластеров, планируется объединить производителей приводной техники и запорной арматуры, специального машиностроения, туристические компании. Продолжается работа по оптимизации услуг, предоставляемых МФЦ. До 2024 года планируется модернизировать все многофункциональные центры в районах. Сейчас в республике насчитывается 32 точки доступа к госуслугам.

«Для граждан, не имеющих навыки работы на компьютере, будет создан сектор пользовательского сопровождения в МФЦ. Планируем также запустить по принципу «одного окна» механизм подачи инвесторами документов на получение всех видов господдержки и разработать сервис ТелеМФЦ для удаленного взаимодействия сотрудников МФЦ при оказании услуг и онлайн-консультаций предпринимателям», — отметил вице-премьер.

Дмитрий Ковалев