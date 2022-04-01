Скрыть убийство отца 33-летнему чебоксарцу не удалось

15 сентября прошлого года рыбачивший на озере у деревни Кивсерт-Марги местный житель случайно обнаружил в воде человеческие останки. Чтобы извлечь все фрагменты тела, водоем пришлось частично осушить. Проведенные следователями СУ СКР по Чувашии экспертизы позволили выйти на след преступника.

Обстоятельства трагедии оказались шокирующими. Найденные останки принадлежали 59-летнему мужчине. И, как выяснилось в ходе расследования, убил его еще в ноябре 2020 года собственный 33-летний сын. У них возник конфликт, вылившийся в смертельные удары шилом. Фрагменты тела преступник тщательно утяжелил металлом и три дня вывозил на общественном транспорте и топил в пруду.

Даже видавших многое сотрудников СКР впечатлили меры предосторожности, принятые преступником. Чтобы скрыть следы, он спрятал сотовый телефон отца в поезде Чебоксары — Москва и утверждал, что отец направился в столицу на заработки.

Тем не менее, кропотливая работа следователей и экспертов позволила установить страшную картину произошедшей трагедии. Уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено в Калининский районный суд города Чебоксары.