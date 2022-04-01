Скрыть убийство отца 33-летнему чебоксарцу не удалось

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

15 сентября прошлого года рыбачивший на озере у деревни Кивсерт-Марги местный житель случайно обнаружил в воде человеческие останки. Чтобы извлечь все фрагменты тела, водоем пришлось частично осушить. Проведенные следователями СУ СКР по Чувашии экспертизы позволили выйти на след преступника.
Обстоятельства трагедии оказались шокирующими. Найденные останки принадлежали 59-летнему мужчине. И, как выяснилось в ходе расследования, убил его еще в ноябре 2020 года собственный 33-летний сын. У них возник конфликт, вылившийся в смертельные удары шилом. Фрагменты тела преступник тщательно утяжелил металлом и три дня вывозил на общественном транспорте и топил в пруду.
Даже видавших многое сотрудников СКР впечатлили меры предосторожности, принятые преступником. Чтобы скрыть следы, он спрятал сотовый телефон отца в поезде Чебоксары — Москва и утверждал, что отец направился в столицу на заработки.
Тем не менее, кропотливая работа следователей и экспертов позволила установить страшную картину произошедшей трагедии. Уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено в Калининский районный суд города Чебоксары.

Опубликовано: 14 апреля 2022 г.


Читайте также:

За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
В МВД раскрыли подробности скандального задержания женщины с детьми
В преступной схеме сдачи экзаменов в ГИБДД оказался замешан директор автошколы
Вдове погибшего при спасении человека передали медаль
Задержаны владельцы сайтов по продаже дешевых смартфонов
Сотрудники СКР и МВД по Чувашии задержали в Питере торговцев смартфонами
За гибель в пожаре шести человек ответит хозяин дома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.