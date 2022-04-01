ДМИТРИЙ РОГОЗИН

генеральный директор корпорации «Роскосмос»

«Космодром Восточный развивается, несмотря на санкции. У нас там было одно только слабое место — это так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи. Но докладываю, что в Нижегородской области наладили производство аналогичных баков, поэтому мы полностью здесь импортозаместились. А при создании ракеты «Союз-5» в самарском ракетном центре «Прогресс» мы пошли на закупку новых станков. Станки сварочные — вместо аргонодуговой мы перешли на так называемую фрикционную сварку. Мы нашли компанию, которая производит эти станки в России: в Чувашии компания «Сеспель» представила прекрасную продукцию, сейчас она уже устанавливается в цехах ракетного центра».

(Из беседы с Президентом России Владимиром Путиным)