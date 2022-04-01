Нас поздравляют

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики

«Сердечно поздравляю коллектив «Советской Чувашии», ветеранов газеты и всех ее читателей со знаменательной датой — 105-летием издания!

Все эти годы газета является свидетелем и активным участником ключевых этапов становления и развития Чувашии. Все это время она объединяла профессионалов, создававших замечательные традиции отечественной журналистики. А сегодня их приумножает ваш коллектив. Авторитет и популярность газеты сохраняется благодаря огромному труду блестящих мастеров слова, фоторепортеров, корректоров, верстальщиков и других специалистов, по-настоящему увлеченных и преданных своему делу. Достойно следуя основополагающим принципам журналистики, развивая современные электронные форматы, вы создаете качественную продукцию во всем богатстве и разнообразии газетных жанров, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасфере.

«Советская Чувашия» — это всегда объективная, достоверная и всесторонняя информация по широкому спектру вопросов современного общества. У газеты свой особый стиль, глубокий аналитический взгляд. Все это позволяет «Советской Чувашии» оставаться неизменным образцом общественно-политической прессы и одной из самых популярных, любимых и читаемых. Высоко ценю глубокую работу по освещению происходящих в жизни Чувашской Республики событий на страницах газеты и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Выражаю всему коллективу дальнейших успехов и верных читателей!».