«Язык нужен для сохранения нации»

ИРАИДА МАСЛОВА, редактор выходящей в Тюмени газеты «Тăван»:

«Сто пять лет — весомая дата. Отрадно, что в непростые для печатных СМИ времена старейшее издание республики достойно идет в ногу со временем. От всего сердца желаем редакции газеты сохранения всего позитивного, что накоплено за долгие годы, дальнейшего творческого роста, правдивых, злободневных статей.

Читаем «Советскую Чувашию» в интернете — так удобнее. В первую очередь, разумеется, интересует, как живет и чем дышит родная республика, а также соплеменники, как и мы, осевшие в регионах нашей большой страны. Не так давно с удовольствием прочитала статью о нашей соплеменнице, солистке Екатеринбургского театра оперы и балета Наталье Мокеевой, участнице национально-культурной автономии чувашей и руководителе ансамбля «Ентеш». Ассоциация чувашей «Тăван» Тюменской области давно сотрудничает с национально-культурной автономией чувашей Свердловской области. Поддерживаем друг друга, перенимаем опыт, принимаем участие в фестивалях, форумах, конференциях.

В статье «У нас, у чувашей, много песен о том, как мы возвращаемся домой» Наталья Мокеева очень точно обозначила роль образования в развитии национальной культуры и исторической преемственности поколений, в воспитании бережного отношения к историческому и культурному наследию чувашей, проживающих в регионах.

Согласна с ней, что язык является одним из основных признаков нации. «Язык нужен в первую очередь для сохранения национальности. Это самое главное. Если язык не сохранится, то никакие переодевания в костюмы и разговоры о том, какая раньше была традиция, тебя чувашем не сделают…»