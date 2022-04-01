До сих пор в ушах аплодисменты

Елена Зайцева, корреспондент газеты «СЧ»:

В сентябре 2015 года в группе российских журналистов мне довелось участвовать в праздновании 2000-летия самого древнего дагестанского города — Дербента. На праздник съехалось очень много гостей из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Накануне основных торжеств нас, журналистов, повели в музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте». Народу в музее было много, переговаривались на самых разных наречиях. Экскурсовод, молодая женщина, знакомя с историей республики, поведала, что Дагестан самый многонациональный регион России — 33 коренных народа, 14 государственных языков.

Услышав это, один из посетителей поинтересовался: «А вы сами кто по национальности?» Услышав ответ «Я — чувашка», мои коллеги со словами «И у нас есть чувашка» вытолкнули меня в центр зала, лицом к лицу с экскурсоводом. И вдруг все смолкли, и воцарилась тишина. От неожиданности я заговорила на родном: «Чӑвашла пӗлетӗр-и?» (Говорите по-чувашски?). «Пӗлетӗп» (Знаю), — ответила экскурсовод. «Эсир ӑçтан?» (Откуда вы?) — «Тутар Республикинчен» (Из Татарстана)… И тут зал разразился аплодисментами… Мы даже сразу и не сообразили, что хлопают нам, вернее, нашему родному чувашскому языку…

«Сначала в баню, а потом — пироги»

Незабываемый след оставила поездка по регионам компактного проживания чувашей в 2017 году. Путешествие под названием «От Мурманска до Байкала» было инициировано Чувашским национальным конгрессом, в составе были активисты конгресса, региональных объединений соплеменников, артисты, коллективы художественной самодеятельности, журналисты…

На всю жизнь запомнилось таежное село Джогино Тайшетского района Иркутской области. Свернув с федеральной трассы, тянувшейся от Красноярска до Байкала, мы более ста километров пробирались до затерянного в тайге села, основанного в 1912 году нашими сородичами. Встречали нас уже у околицы, а перед усадьбой Вероники Визе, конечного пути того путешествия, с ковшом пива, хлебом-солью и вовсе стояли чуть ли не все чуваши села. По их словам, соплеменники с «большой земли» у них впервые.

После знакомства и недолгих разговоров каждый любезно стал приглашать искупаться в бане: «С утра сегодня топим, помойтесь с дороги…» Удивляясь такому гостеприимству, уже в бане припомнили, что такая традиция существовала у волжских болгар. Со слов историков, наши далекие предки для гостя после долгой дороги обязательно топили баньку и, прежде чем сесть за стол, предлагали ему помыться… «Надо же, до сих пор соблюдают древние традиции!» — не было конца нашему восхищению. А уже в избе, увидев богато накрытые столы, мы вспомнили и соответствующую поговорку: «Сначала в баню, а потом — пироги».