18 апреля. Республика в событиях и лицах

1899 – в с. Орауши Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родилась Зоя Ананьевна Андреева, государственный деятель.

Трудовую деятельность начала учительницей начальной школы. С 1927 года заведовала женским отделом Цивильского уездного комитета, была женским организатором Канашского районного комитета ВКП(б). В 1934-1938 годах работала народным комиссаром социального обеспечения республики, пред­седателем Президиума ЦИК. С июля 1938 по декабрь 1955 года – Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. За долголетнюю работу в государственных органах и активную общественно-политическую деятельность ее имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Награждена орденом Ленина (дважды), медалями.

1918 – в д. Сеткасы Ядринского уезда (ныне Ядринского района) родился Леонид Яковлевич Агаков, народный писатель Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств республики, лауреат премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. Окончил Ядринский педагогический техникум и театроведческий факультет Государственного института театрального института им. А.В. Луначарского. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковой ротой, был секретарем дивизионной газеты «Советский патриот». Послевоенные годы работал главным редактором Чувашского книжного издательства, главным редактором журнала «Тăван Атăл» (Родная Волга), председателем правления Союза писателей Чувашии. Известен как прозаик, драматург, публицист, мастер сатиры и юмора. Автор более 40 книг романов, пьес, повестей, рассказов, фельетонов. Его именем названы улица и библиотека в Чебоксарах, на доме, где он жил в 1952–1977 годах (ул. К. Маркса, 31), установлена мемориальная доска.

1989 – при Чувашской государственной филармонии создан Театр сатиры и юмора, объединяющий артистов разговорного жанра. Лауреат премии Союза молодежи Чувашии им. М. Сеспеля.