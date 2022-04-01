17 апреля. Республика в событиях и лицах

1915 – в д. Вурманкасы Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района) родился Василий Тимофеевич Ржанов, драматург, государственный деятель, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Окончил Ленинградский театральный институт, Литературный институт им. А.М. Горького в Москве. Работал в редакции республиканской газеты «Красная Чувашия», начальником Управления по делам искусств при Совнаркоме Чувашской АССР, директором республиканского Дома народного творчества, ответственным секретарем Чувашского комитета защиты мира, заведующим литературной частью Чувашского государственного академического драматического театра им. К. Иванова.

Известен читателям как автор ряда драматических произведений, фельетонов, художественных очерков.

1925 – в д. Кошноруй Цивильского уезда (ны­не Канашского района) родился Николай Терентьевич Терентьев, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР, народный писатель Чувашской АССР, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К. Иванова, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Работал в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. Иванова актёром, заведующим литературной частью. Его творчество занимает важное место в истории чувашского театрального искусства, огромна роль Н. Терентьева в расширении жанрового диапазона национальной драматургии. Автор более 40 пьес, которые переведены и изданы на более чем 15 языках, поставлены на сценах театров Чебоксар и других городов страны.

1961 – в д. Починок-Инели Комсомольского района родился Валерий Владимирович Тургай, народный поэт Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. А.В. Луначарского. Работал сотрудником Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Чувашии, председателем правления Союза профессиональных писателей Чувашии, генеральным директором-главным редактором издательского дома «Хыпар». С 1996 года возглавляет Чувашский республиканский общественный благотворительный фонд М. Сеспеля.

Известен как поэт, драматург, переводчик. Ряд его пьес получили сценическое воплощение в театрах республики. Стихотворения переведены на языки многих народов России и зарубежья.

1974 – в связи с 80-летием со дня рождения публициста и писателя, народного поэта Чувашии Семена Васильевича Эльгера правление Союза журналистов Чувашской АССР учредило ежегодную премию его имени. Она присуждается за лучшие журналистские произведения по проблемам развития экономики, науки и культуры республики, в которых отражаются трудовые и боевые традиции народа, ярко раскрывается образ современного человека. По итогам каждого года лучшие материалы журналистов также отмечают республиканскими премиями имени Николая Никольского и Леонида Ильина.