16 апреля. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Герой Советского Союза Егор Воробьев (слева на снимке) среди знатных односельчан: первой чувашской поэтессы Анисии Княгининой (псевдоним Ваççя Аниççи), известного металлохимика, лауреата Ленинской и Государственной премий Ивана Корнилова (справа), Героя Социалистического Труда Василия Пирогова (второй справа). 1974 г.

1887 – переулок между каналом Грибоедова и Малой Конюшенной улицей, расположенный недалеко от Невского проспекта в Санкт-Петербурге, назван Чебоксарским.

1918 – в чувашском селе Средние Тимерсяны Симбирского уезда (ныне  Цильнинского района Ульяновской области) родился Егор Терентьевич Воробьев, Герой Советского Союза, участник боёв на Халхин-Голе, советско-финдляндской войне. В Великой Отечественной войне гвардии младший сержант, парторг роты  23-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й  воздушно-десантной дивизии Е. Воробьев отличился в Висло-Одерской операции: с 12 января по 3 февраля 1945 года уничтожил 6 пулемётных точек и несколько десятков гитлеровцев, 9 взял в плен.  27 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Умер на 93-м году жизни. Его именем названа средняя общеобразовательная школа в родном селе.

1933 – в д. Степные Шихазаны  Комсомольского района родился Леонтий Николаевич Акчурин, Герой Социалистического Труда, заслуженный механизатор Чувашской АССР и РСФСР.
Работал трактористом в колхозе «Красный Октябрь» Комсомольского района, не раз становился победителем соревнований пахарей района и республики. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства в 1971 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1949 – Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление “Об итогах награждения медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” по Чувашии, в котором указано, что в республике этой медалью награждены 165744 человека.

 

Артисты Чувашского государственного академического драматического театра им. К. Иванова Владимир Семенов в роли Сетнера и Нина Григорьева (Нарспи) в спектакле «Нарспи». 1980-е годы.

1949 – в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района родился Владимир Валентинович Семенов, народный артист Чувашской Республики, заслуженный артист Российской Федерации.
Выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1972 года работает в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Опубликовано: 16 апреля 2022 г.


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