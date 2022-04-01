16 апреля. Республика в событиях и лицах

1887 – переулок между каналом Грибоедова и Малой Конюшенной улицей, расположенный недалеко от Невского проспекта в Санкт-Петербурге, назван Чебоксарским.

1918 – в чувашском селе Средние Тимерсяны Симбирского уезда (ныне Цильнинского района Ульяновской области) родился Егор Терентьевич Воробьев, Герой Советского Союза, участник боёв на Халхин-Голе, советско-финдляндской войне. В Великой Отечественной войне гвардии младший сержант, парторг роты 23-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й воздушно-десантной дивизии Е. Воробьев отличился в Висло-Одерской операции: с 12 января по 3 февраля 1945 года уничтожил 6 пулемётных точек и несколько десятков гитлеровцев, 9 взял в плен. 27 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Умер на 93-м году жизни. Его именем названа средняя общеобразовательная школа в родном селе.

1933 – в д. Степные Шихазаны Комсомольского района родился Леонтий Николаевич Акчурин, Герой Социалистического Труда, заслуженный механизатор Чувашской АССР и РСФСР.

Работал трактористом в колхозе «Красный Октябрь» Комсомольского района, не раз становился победителем соревнований пахарей района и республики. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства в 1971 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1949 – Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление “Об итогах награждения медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” по Чувашии, в котором указано, что в республике этой медалью награждены 165744 человека.

1949 – в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района родился Владимир Валентинович Семенов, народный артист Чувашской Республики, заслуженный артист Российской Федерации.

Выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1972 года работает в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».