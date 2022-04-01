13 апреля. Республика в событиях и лицах

1944 – звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу Алатыря, командиру эскадрильи 43-го истребительного авиаполка 8-й Воздушной армии старшему лейтенанту Александру Васильевичу Кочетову. Во время Великой Отечественной войны совершил 488 боевых вылетов, провел 105 воздушных боев, в которых сбил лично 34 и в составе группы 8 самолетов противника. 20 декабря 1944 года отважному лётчику-истребителю был вручён именной самолёт «Як-9», построенный на средства председателя колхоза «Марс» Яльчикского района Абдула Гаязова. В послевоенное время работал в органах МВД республики, возглавлял звено в Алатырском филиале аэроклуба ДОСААФ, Чебоксарский стрелково-спор­тивный клуб. Именем Героя названы улицы в Алатыре и Чебоксарах, Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа в столице республики.

1977 – накануне своего 60-летия республиканская газета «Советская Чувашия» награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1968 году награждена орденом «Знак Почета».

1988 – состоялось торжественное вручение г. Чебоксары ордена Трудового Красного Знамени за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве.