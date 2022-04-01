12 апреля. Республика в событиях и лицах

1942 – пятьсот отважных девушек из Чувашии добровольно отправились на фронт. Многим не было и восемнадцати лет. Более 208 тысяч сыновей и дочерей республики (одна пятая часть населения) сражались в Великой Отечественной войне.

1963 – в г. Мариинский Посад в бывшем купеческом особняке XIX века открылся районный народный краеведческий музей. Количество музейных предметов в фондах ежегодно увеличивается, сегодня здесь более 13 тысяч экспонатов.

1968 – на 48-м квартале Северного лесничества в Заволжье заложен зеленый памятник из елей на 5 гектарах. Здесь во время учебы в Мариинско-Посадском лесотехникуме проходил практику будущий космонавт Андриян Николаев. В этот же день в 1976 году в Чебоксарах открыт памятник первому летчику-космонавту СССР Юрию Гагарину – дар городу от военных художников студии им. М.Б. Грекова. 12 апреля 2012 года в Чувашском национальном музее открылась выставка «С мечтой о небе», где впервые в Чебоксарах экспонировались шлем Юрия Гагарина, космическое катапультное кресло, а также киносъемочный аппарат, на котором обучался наш легендарный земляк Андриян Николаев перед своим полетом.

2005 – учрежден орден «За заслуги перед Чувашской Республикой». Им награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед Чувашской Республикой, ее народом, за внесение большого личного вклада в развитие и приумножение производственного и духовного потенциала республики, за отвагу и мужество, проявленные при выполнении гражданского, служебного, воинского долга. Его первым обладателем стал митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Высокая государственная награда республики с порядковым номером 1 была вручена 25 апреля 2006 года на торжественном вечере, посвященном 75-летию митрополита. В 2005 году он был избран почетным гражданином города Чебоксары, в 2010 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Чувашской Республики».