Сегодня в 15:00 пройдет прямой эфир по подготовке в Чувашии к дорожному сезону

В этом году Чувашии предстоит отремонтировать порядка 370 км автодорог и построить 15,5 км новых дорог.

Какие силы и средства предусмотрены для этого? Что за объекты вошли в программу нацпроекта в 2022 году? Когда приступят к работе подрядные организации? Начнут ли восстановление дорог, задействованных при строительстве М-12?

На эти и другие вопросы 8 апреля представители Минтранса Чувашии и Управления автомобильных дорог ответят в прямом эфире. Начало в 15:00.

Трансляция пройдет под эгидой федерального информационного портала Объясняем РФ в ВКонтакте.

Задать вопрос экспертам может каждый.