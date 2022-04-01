Сегодня в 15:00 пройдет прямой эфир по подготовке в Чувашии к дорожному сезону

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В этом году Чувашии предстоит отремонтировать порядка 370 км автодорог и построить 15,5 км новых дорог.

Какие силы и средства предусмотрены для этого? Что за объекты вошли в программу нацпроекта в 2022 году? Когда приступят к работе подрядные организации? Начнут ли восстановление дорог, задействованных при строительстве М-12?

На эти и другие вопросы 8 апреля представители Минтранса Чувашии и Управления автомобильных дорог ответят в прямом эфире. Начало в 15:00.

Трансляция пройдет под эгидой федерального информационного портала Объясняем РФ в ВКонтакте.

Задать вопрос экспертам может каждый.

Опубликовано: 8 апреля 2022 г.


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