8 апреля. Республика в событиях и лицах

1939 — в д. Яншихово-Норваши Янтиковского района родился Алексей Петрович Майраслов, скульптор-монументалист, один из основоположников национальной скульптурной школы Чувашии. Окончил скульптурный факультет Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. В 1978-2008 годах работал скульптором-монументалистом Художественного фонда РСФСР. Автор памятника основоположнику чувашской советской поэзии Михаилу Сеспелю в Чебоксарах. В числе его главных работ: «Лён. Чувашские женщины», «Монтажники Тракторостроя», «Космонавт-3», «Солдаты Победы», «И.Я. Яковлев», «Константин Иванов», «Народная артистка СССР Вера Кузьмина», «Артисты Н. Степанов, В. Федоров, В. Бурмистров», «Художники Виктор Немцев, Павел Меркурьев, Юрий Ксенофонтов,» «Сетнер и Нарспи у родника».

1962 – для проведения исследования памятников древности и средневековья в Чувашской АССР создан чувашский отряд Поволжской археологической экспедиции. Находки экспедиций отряда хранятся в Чувашском национальном музее.

1982 – музей Ленина г. Чебоксары принял миллионного посетителя – Ю.А. Алексеева, бригадира токарей Чебоксарского электроаппаратного завода.

1998 – на заседании ученого совета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова состоялось вручение мантии почетного доктора наук всемирно известному офтальмологу, Герою Социалистического Труда Святославу Николаевичу Федорову. В 1958–1960 годах он заведовал клиническим отделением Чебоксарского филиала Госу­дарственного института глазных болезней им. Гельмгольца, где впервые в мире провёл операцию по пересадке хрусталика. В 1987 году по его инициативе в Чебоксарах открыт первый в России филиал МНТК «Микрохирургия глаза».