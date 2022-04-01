Тотальный диктант приглашает проверить свою грамотность

В театре, в библиотеке и за студенческой скамьей

В субботу в Чувашии в 10-й раз напишут Тотальный диктант. Присоединиться к просветительской акции можно как на привычных площадках написания диктанта, так и в интернете.

Нынче в Чебоксарах к традиционным пунктам в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова и Национальной библиотеке присоединится новая интересная локация — Русский драмтеатр, который в этом году отмечает столетие. Текст диктанта (его автор, напомним, современная российская писательница Марина Степнова) прочитает прямо со сцены актриса театра, заслуженная артистка Чувашии Людмила Казимир. Писать диктант участники тоже будут в соответствующем антураже — в зрительном зале на удобных твердых планшетах.

Как рассказал региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, в зале диктант напишут около 100 человек. Свободные места там еще есть. Чтобы попасть туда, как, кстати, и в другие места проведения диктанта, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru, выбрав соответствующую площадку.

По словам Андрея Обжогина, заявки на участие в акции подали уже более 300 человек. Кроме Чебоксар, «вживую» диктант напишут также в новочебоксарском лицее № 18 и Шоршелской школе имени А.Г. Николаева.

А если нет возможности посетить площадку очно, можно написать диктант в формате #пишемдома или присоединиться к многочасовому онлайн-марафону на сайте Тотального диктанта.

Он пройдет с 8 утра до полуночи по московскому времени и подключиться к нему можно в любой момент. В эфире продиктуют все четыре части текста Марины Степновой.

В 8 утра первую часть прочитают из Владивостока, а заключительную, четвертую, в 23.00 — из Москвы. Ее участники напишут под диктовку председателя Филологического совета Тотального диктанта, кандидата филологических наук Владимира Пахомова.

А сегодня в семь вечера состоится итоговое занятие на бесплатных подготовительных курсах «Русский по пятницам». Как уже сообщала «СЧ», разборы языковых трудностей проходят в форме вебинара на сайте https://tt.chuvsu.ru/webinar. Проведет занятие член городской экспертной комиссии, доцент кафедры русского языка как иностранного ЧГУ имени И.Н. Ульянова, кандидат филологических наук Татьяна Павлова.