Итоги проекта «Родные имена» подвели на финальной викторине для школьников

За шесть месяцев региональное отделение организации «Российские студенческие отряды» успело воплотить в жизнь идею проекта «Родные имена». Сейчас в Чебоксарах на десяти маршрутах общественного транспорта можно услышать небольшие аудиорассказы об известных людях, в честь которых названа 51 улица города. Кроме того, в Год выдающихся земляков к изучению биографий прославленных уроженцев Чувашии присоединись школы по всей республике. На встречах с организаторами проекта ребята изучали биографии и достижения земляков и участвовали в онлайн-викторинах. А самых эрудированных и внимательных пригласили в финал, который проходил в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер».

Шестерым финалистам необходимо было изучить более 100 биографий, размещенных в созданной в рамках проекта группе ВКонтакте, чтобы ответить на вопросы. Финальная викторина оказалась самой сложной — у участников не было готовых вариантов ответов, надо было знать не просто биографии, а мельчайшие их детали. По итогам трех туров одержать победу удалось семикласснику Денису Холоднову из чебоксарской школы № 55, он стал обладателем призового телефона.

Проект, как отметила председатель правления ЧРОО «РСО» Юлия Аланова, для них был первым проектом культурной направленности. Обычно региональный филиал выигрывал гранты спортивного характера. Впрочем, спорту на встрече тоже было уделено внимание, ведь среди всемирно известных спортсменов есть и выходцы из республики. Почетным гостем на мероприятии стала олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева. Спортсменка рассказала о своей жизни, позволив ребятам потрогать свои медали. Родившись на одной земле с космонавтом Андрияном Николаевым, она с самого детства брала с него пример. А будучи в девичестве Кузнецовой, представляла себя Николаевой в прямом и переносном смысле. И так уж совпало, что если на первых своих Олимпийских играх она завоевала серебряную медаль под фамилией Кузнецова, то на вторых, выйдя замуж и став Николаевой, выиграла «золото»!

Подводя итоги проекта «Родные имена», его автор Анжелика Иванова сообщила, что на средства гранта — 499 тысяч рублей — было снято несколько видеосюжетов, проведены встречи чебоксарской молодежи с потомками знаменитых земляков. Автор проекта Анжелика Иванова, подводя его итоги, поделилась, что на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив — 499 тысяч рублей — был придуман логотип проекта, заказаны толстовки для волонтеров и авторской группы, проведены встречи чебоксарской молодежи с потомками знаменитых земляков и многое другое. И добавила, что это еще не все. В этом году будут озвучены остановки еще на десяти автобусных и троллейбусных маршрутах.

Константин Арсентьев