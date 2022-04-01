7 апреля. Республика в событиях и лицах

1918 – в д. Тоскинеево Чебоксарского уезда родился Егор Иванович Иванов, график, заслуженный художник Чувашской Республики.

Окончил Алатырское художественно-граверное училище, Московский полиграфический институт. Работал заведующим художественной редакцией Чувашского книжного издательства, директором государственной художественной галереи. В 1958-1980 годах был художником по тканям Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. Автор гобеленов, портьер, тканей. Создал графическую серию рисунков столицы республики и на ее основе издал альбом «Старые Чебоксары».

1934 – в д. Янмурзино Красноармейского района родился Леонид Прокопьевич Прокопьев, государственный и общественный деятель.

Трудовую деятельность начал на Чебоксарском электроаппаратном заводе инженером. Работал заместителем председателя исполкома Чебоксарского горсовета, первым секретарем Чебоксарского горкома КПСС. В 1975-1989 годах – председатель Совета Министров Чувашской АССР. Позже трудился заведующим отделом Верховного Совета РСФСР, председателем Государственного комитета РСФСР по делам национальностей и на других ответственных должностях.

1970 — за большие успехи в выращивании зерновых культур колхоз «Победа» Яльчикского района, самый крупный в республике, награждён орденом Ленина. Здесь под руководством супругов, Героев Социалистического Труда — председателя колхоза Василия Васильевича Зайцева и главного агронома Евлалии Ивановны Васильевой — активно внедрялись в производство передовые методы труда, широко применялись меры материальной заинтересованности членов артели, все трудоемкие работы в полеводстве и животноводстве были механизированы. Колхоз вошёл в число миллионеров.

1981 – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения, организованный в Чебоксарах в 1960 году, награжден орденом Трудового Красного Знамени. ВНИИР осуществляет исследования, разработки и поставку электротехнической продукции в регионы Российской Федерации, страны СНГ, Балтии, дальнего зарубежья.