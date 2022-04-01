В Шумерле придумали как «мягко» отлавливать беспризорных животных

Коммунальные службы города установили на улице клетку-ловушку с кормом. Простое устройство дает возможность поймать бродячую собаку, провести ее обработку (собак возят к специалистам в Кугеси) и вернуть в среду обитания. Как сообщили «Советской Чувашии» в Шумерлинской администрации, эффект от новшества есть — за прошедшую неделю было отловлено 8 животных. Эта важная миссия поручена МУП «Коммунальник». На базе предприятия создан пункт передержки. Что важно, всех отловленных собак предлагают взять «в семью» горожанам. Тех, кто не найдет новых хозяев, после стерилизации выпускают в привычную среду обитания.