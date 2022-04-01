Предложения Чувашии по поддержке бизнеса и граждан направлены в Правительство России

Речь идет об установлении каникул по лизинговым платежам для пассажирских и грузовых перевозчиков, а также временной, на один год, приостановке маркировки молочной продукции и упакованной воды.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, приостановка маркировки молочной продукции и упакованной воды на один год позволит снизить их себестоимость, увеличить их доступность для населения. «В настоящее время оборудование для маркировки продукции — импортное, наблюдается дефицит запасных частей для него, отсутствует импортная краска для нанесения куар-кодов, что не может не вызывать дополнительные издержки со стороны производителей, которые естественным образом перекладываются на граждан, отражаются на ценниках в магазинах, — написал он в своем Телеграм-канале. — А установление каникул по лизинговым платежам для перевозчиков продиктовано необходимостью исполнения контрактов при росте цен на ГСМ и запасные части. Такое решение поможет обеспечить стабильное функционирование пассажирского транспорта».