30 марта в Шумерле в результате пожара погиб 38-летний мужчина

На место возгорания сразу же выехали огнеборцы и в течение двух часов ликвидировали огонь. Они также обнаружили тело погибшего хозяина жилья. Огонь полностью уничтожил и сам дом, а вот соседнее жилое строение удалось отстоять. Как сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии, не исключается версия, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
Опубликовано: 31 марта 2022 г.
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