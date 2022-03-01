30 марта в Шумерле в результате пожара погиб 38-летний мужчина

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На место возгорания сразу же выехали огнеборцы и в течение двух часов ликвидировали огонь. Они также обнаружили тело погибшего хозяина жилья. Огонь полностью уничтожил и сам дом, а вот соседнее жилое строение удалось отстоять. Как сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии, не исключается версия, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Опубликовано: 31 марта 2022 г.


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