Отечественная техника для села бьет рекорды

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным Ассоциации производителей специализированной техники, в 2021 году общий объем выпуска отечественной сельхозтехники достиг рекордных показателей за всю историю и составил 218 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2020 году. При этом производственные мощности еще и недозагружены.
Однако доля техники российского и белорусского производства в российском АПК занимает порядка 70%. Об этом РИА Новости заявили в Минсельхозе России. Импортируются в основном спецмашины для уборки и первичной переработки корнеплодов, овощей, фруктов и технических культур. Возникающие вопросы с логистикой импорта компании решают «за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков».
Также в Минсельхозе заверили, что к началу посевной кампании агропарк будет обеспечен всем необходимым объемом запчастей и расходных материалов.

Опубликовано: 31 марта 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.