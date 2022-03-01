Отечественная техника для села бьет рекорды

По данным Ассоциации производителей специализированной техники, в 2021 году общий объем выпуска отечественной сельхозтехники достиг рекордных показателей за всю историю и составил 218 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2020 году. При этом производственные мощности еще и недозагружены.

Однако доля техники российского и белорусского производства в российском АПК занимает порядка 70%. Об этом РИА Новости заявили в Минсельхозе России. Импортируются в основном спецмашины для уборки и первичной переработки корнеплодов, овощей, фруктов и технических культур. Возникающие вопросы с логистикой импорта компании решают «за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков».

Также в Минсельхозе заверили, что к началу посевной кампании агропарк будет обеспечен всем необходимым объемом запчастей и расходных материалов.