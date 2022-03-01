Дверная отрасль республики ориентируется на замещение импорта

На совещании с участием Центра инноваций Чувашского госуниверситета, специалистов профильных кафедр вуза и руководителя Чувашского ЦСМ рассмотрены вопросы создания российских аналогов сырья, используемых в производстве дверей.

Отмечалось, что есть возможность наладить технологии вторичного использования отходов производств, которые в настоящее время вывозятся на полигоны ТБО. Данная проблема актуальна для 25 предприятий дверной отрасли республики. Достигнута договоренность о сотрудничестве и кооперации при проведении исследовательских работ и в других проектах.

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Начиная с 2023 года компании и индивидуальные предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, смогут получить господдержку, сообщают в телеграм-канале российского правительства. На это направят часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора.