Команда новочебоксарской школы № 16 выиграла турнир «Мини-футбол — в школу»

Сборная команда юношей новочебоксарской школы № 16 выиграла семнадцатый по счету сезон Всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».

Финальная стадия турнира школьных футболистов проходила на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области. Всего в соревнованиях участвовали двенадцать команд, ставших победителями своих окружных этапов. В течение пяти соревновательных дней поклонники самой популярной игры с мячом вели борьбу за титул чемпиона.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, наш коллектив добился успеха в возрастной группе 2006-2007 годов рождения. В битве за золотые медали подопечные Виктора Якимова и Дмитрия Иванова со счетом 2:0 уверенно обыграли команду «Манаскент» из Дагестана, которые в итоге заняли второе место. А бронзовым призером турнира стал коллектив школы № 42 из Норильска.