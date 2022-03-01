Электрокары заступят в патруль

В апреле полицейские на электрокарах начнут патрулировать центр столицы Чувашии. Как сообщил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем Телеграм-канале, два электромобиля будут следить за порядком на Красной площади и Московской набережной. Мэрия приобрела эти машины за 3,8 млн рублей по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары». Кроме того, 43 прибора видеонаблюдения приобретены для сквера около ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща».
Опубликовано: 28 марта 2022 г.
Читайте также:
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры