Электрокары заступят в патруль

В апреле полицейские на электрокарах начнут патрулировать центр столицы Чувашии. Как сообщил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем Телеграм-канале, два электромобиля будут следить за порядком на Красной площади и Московской набережной. Мэрия приобрела эти машины за 3,8 млн рублей по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары». Кроме того, 43 прибора видеонаблюдения приобретены для сквера около ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща».