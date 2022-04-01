4 апреля. Республика в событиях и лицах

1914 – в д. Ойкасы Ядринского уезда (ныне Цивильского района) родился Аристарх Гаврилович Орлов-Шузьм, композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР. Был одним из лучших хоровых дирижёров Чувашии, более 40 лет руководил профессиональными коллективами — Чувашским государственным ансамблем песни и танца, Кабардино-Балкарским ансамблем песни и пляски, хором Гостелерадио Чувашии. Является автором музыкальной комедии «Çĕмĕрт çеçки çурăлсан» (Когда расцветает черемуха), оперетты «Шупашкарта» (В Чебоксарах) на либретто И. Максимова-Кошкинского, оперы «Çăлтăр витĕр çул» (Звездный путь) по драме Ф. Павлова «Ялта» (В деревне) и многих популярных обработок народных песен.

1940 – создан Союз композиторов Чувашской АССР. Председателями правления были Г.Г. Лис­ков (1940–45), В.П. Воробьёв (1945–48), Ф.М. Лукин (1948–77), Ф.С. Васильев (1977–82), А.Г. Васильев (1982–98), Ю.П. Григорьев (1998–2003), с 2003 года – Н.Н. Казаков.