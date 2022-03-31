3 апреля. Республика в событиях и лицах

1907 – в чувашском селе Семенкино ныне Чекмагушевского района Республики Башкортостан родился Василий Семенович Николаев, Герой Советского Союза. Пулемётчик 5-й гвардейской механизированной бригады гвардии рядовой В. Николаев в ночь на 10 марта 1944 года при форсировании р. Днепр, переправившись на противоположный берег, в течение двух часов не давал противнику подойти к месту переправы батальона, уничтожил при этом более 30 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года.

1930 – вышел первый номер ядринской районной газеты под названием «Колхозник юлташĕ» (Спутник колхозника). С мая 1962 года – «Ĕç ялавĕ» (Знамя труда»).

1933 – Чувашский государственный театр юного зрителя показал свой первый спектакль «Таптас», поставленный по пьесе Л.А. Бочина «Молодой пласт». Этот день считается днем рождения театра. Основателями ТЮЗа являются режиссеры и педагоги из Ленинграда Эдвин Фейертаг и Маргарита Фигнер. Основу трупы составили выпускники актерского класса Чувашского музыкально-театрального техникума. Театр награжден орденом Дружбы народов. С 1999 года носит имя Михаила Сеспеля.

1937 — в д. Нижние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области родился Петр Васильевич Сымкин, журналист, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РФ, лауреат республиканской журналистской премии им. С. Эльгера. Работал в редакциях республиканских газет, был заведующим отделением издательства ЦК КПСС «Правда» в Чувашской и Марийской республиках, представителем «Российской газеты» в Чувашии. Он одним из первых занялся пиаром республики не только в советском, но и в зарубежном медиа-пространстве. С 1963 года сотрудничал с агентством печати «Новости», подготовил более тысячи информационных и публицистических материалов об общественно-экономической и культурной жизни республики.

1981 – Канашский вагоноремонтный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1975 – первым почетным гражданином г. Эгер Венгрии (города-побратима Чебоксар) стал председатель Чебоксарского горисполкома Константин Филиппович Ефремов. В годы, когда он работал руководителем города, в Чебоксарах были построены крупные жилые массивы, появились значимые для горожан социальные объекты здравоохранения, образования, науки, культуры и многое другое. За большой вклад в экономическое и культурное развитие в 2000 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Чебоксары.