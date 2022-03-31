1 апреля. Республика в событиях и лицах

1951 – в с. Шордауши Цивильского района родилась Тамара Изосимовна Гурьева, певица, народная артистка Чувашской Республики. Пела в хоре Чувашского государственного ансамбля песни и танца, Гостелерадио Чувашии, Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Большую популярность завоевала как солистка, исполняющая народные песни и произведения чувашских композиторов

«Уçланкăри палан» (Калина на поляне) Ф. Лукина, «Савнă Шупашкарăм» (Любимый город Чебоксары) Г. Хирбю, «Юратнă, кăмăллă аннем» (Любимая, добрая мама) Ю. Жукова.

1957 – в д. Семенчино Козловского района родился Анатолий Семенович Смолин, поэт, переводчик, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Работал главным редактором республиканского журнала «Хатĕр пул», пресс-секретарем, помощником Президента Чувашской Республики. Автор 15 сборников стихов и прозы на русском и чувашском языках. Лауреат республиканской молодежной премии им. М. Сеспеля, республиканской журналистской премии им. С. Эльгера.

1995 – в Новочебоксарске открылся Чувашский государственный экспериментальный театр драмы. С 1997 года он начал работать в жанре пантомимической клоунады и стал называться мим-театр «Дождь». Призёр Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».