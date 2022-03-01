30 марта. Республика в событиях и лицах

1907 — в г. Вольск Саратовской области родился Алексей Михайлович Тагаев-Сурбан, живописец, заслуженный художник Чувашской АССР.

В 1933 году по приглашению художников приехал в Чувашию для участия в комплексной экспедиции по республике. В 1934-1937 годах преподавал в Алатырской художественно-граверной школе, работал художником-декоратором Чувашского ТЮЗа. В числе его лучших живописных работ — «Осада разинцами города Цивильска», «Чапанное восстание», «Акрамовское восстание», «Лашманы», «Чувашки».

1927 – II съезд Советов Чувашской АССР утвердил герб и флаг республики. Автор — художник и фотограф Павел Евгеньевич Мартенс , выпускник знаменитого в России Центрального училища технического рисования (ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица).

1937 — в д. Полевые Бикшики Батыревского района родился Абдулахат Сиразетдинович Чинкин, доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ. Работал заведующим кафедрой медико-биологических основ физического воспитания Казанского педагогического института, был ректором Камского института физической культуры в г. Набережные Челны. Автор более 80 научных работ.

Чемпион Татарской АССР в тройном прыжке и в прыжках в длину, серебряный призер Всемирных игр ветеранов в тройном прыжке.

1942 — в д. Тюмерево Янтиковского района родился Николай Архипович Зайцев, государственный деятель. Продолжительное время работал директором Канашского опытно-экспериментального ав­торемонтного завода, был первым секретарём Канашского горкома КПСС. В 1989-1994 годах – председатель Совета Министров Чувашской АССР, постоянный представитель Президента РФ в Чувашии, руководитель Администрации Президента Чувашской Республики.