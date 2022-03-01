29 марта. Республика в событиях и лицах

1878 — в д. Томакасы Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарский район) родился Гаврил Федорович Федоров, исполнитель чувашских народных песен и музыкант. Исключительная память позволяла сохранить ему в памяти свыше 800 песен. Их мелодии во­шли в сборники «Тури чăвашсен юрри­сем», «146 песен, записанных от Гаврила Фёдорова С. Максимовым, Ф. Павловым, В. Воробьёвым и Т. Парамоновым», «Чуваш­ские народные песни. 620 песен и мелодий, записанных от Гаврила Фёдорова».

1929 – III съезд Советов Чувашской АССР принял постановление о вхождении республики в состав Нижегородского края (с 1932 года — Горьковский). В составе края республика сохранила свою административно-территориальную целостность и автономию в вопросах управления. Прямое подчинение РСФСР восстановлено в 1936 году.

1941 — постановлением Совнаркома СССР образован Центральный государственный архив Чувашской АССР. С 2004 года – Государственный исторический архив Чувашской Республики.

1974 – в село Персирланы Ядринского района приехал знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава, совместно с советскими кинематографистами работавший над картиной «Дерсу Узала» о путешествиях русского исследователя Владимира Арсеньева по Уссурийскому краю в начале XX века.

По сценарию необходимо было снять бурный ледоход на реке Уссури. А чтобы не уезжать от Москвы далеко, Куросаве посоветовали подходящее местечко на реке Суре недалеко от села Персирланы. Так у местных жителей появилась возможность изобразить под руководством маститого киномэтра отряд дальневосточных казаков, сопровождавших главного героя в походах. В январе 1976 года художественный фильм «Дерсу Узала» вышел на экраны кинотеатров. Картина получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, а также главный приз IX Московского кинофестиваля.