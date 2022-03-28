Утвержден состав редколлегии книжной серии «Выдающиеся люди Чувашии»

В Год выдающихся земляков в Чувашии увидит свет книжная серия «Выдающиеся люди Чувашии». В настоящее время утвержден состав редакционной коллегии книжной серии. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики подписал Глава региона Олег Николаев.

Возглавила редколлегию книжной серии министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Заместителем председателя редколлегии назначена министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

В состав редколлегии также вошли министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров, депутат Госсовета Чувашии, директор БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Минобразования Чувашии, кандидат философских наук Петр Краснов, председатель правления общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики» Ольга Куликова, директор БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии Роза Лизакова, декан историко-географического факультета, профессор, доцент исторических наук ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Олег Широков и директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии Инесса Ядранская.

Книги, которые войдут в серию «Выдающиеся люди Чувашии», будут посвящены легендарному космонавту Андриану Николаеву, балерине Надежде Павловой, организатору сельскохозяйственного производства Аркадию Айдаку, дирижеру Морису Яклашкину, художнику Николаю Карачарскову, Анатолию Миттову, а также Почетным гражданам Чувашской Республики.