В Чувашии началась подготовка к празднованию Дня Победы

Глава республики Олег Николаев провел заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Важно учесть традиционные составляющие, которые, как правило, закладывались в процессе празднования Дня Победы . Это, прежде всего, чествование людей, которые являются свидетелями событий и носителями эмоций тех времен.», – подчеркнул руководитель региона при обсуждении концепции праздника.

Кончено, не могла остаться вне повестки дня спецоперация на Украине. В связи с этим Олег Николаев особо отметил значимость патриотического воспитания молодежи. «Наша задача – сделать все, чтобы у подрастающего поколения было четкое понимание роли в Великой Отечественной войне народа Советского Союза, русского оружия. Очень важно говорить о том, что русское оружие с одной стороны благородное и гуманное в отношении мирных людей, и при этом беспощадное к тем, кто носит идеи нацизма, вынашивает мысли угнетения и попрания устоявшихся традиций и миропорядка», – сказал он. Глава республики также обратил внимание, что в Чувашии патриотическая работа строится и на истории трудового подвига нашего народа при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. «Мы эту работу не остановили, мы ее продолжаем », – подчеркнул он.

По информации министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, по состоянию на 1 марта в республике проживает 6,5 тыс. ветеранов, которых традиционно чествуют в дни празднования Победы. Из них 165 инвалидов и участников войны, 5,6 тыс. тружеников тыла (905 человек из них имеют статус вдовы участника войны), 1,6 тыс. вдов умерших и 6 вдов погибших участников войны, 37 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 25 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Общий объем средств, который выделяется на социальные выплаты ветеранам войны ежегодно составляют порядка 250 млн рублей.

В республиканских учреждениях культуры планируется провести не менее двух тысяч мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. В рамках Года выдающихся земляков часть из них будет посвящена Героям Советского Союза, прославивших Чувашию на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. «Мы продолжаем мероприятия в честь тружеников тыла, которые возводили Сурский рубеж и Казанский обвод. На следующей неделе будет старт межрегионального патриотического марафона, который проводится совместно с Республикой Татарстан» – добавила Каликова.

Традиционно в каждой образовательной организации республики в канун праздника пройдут встречи с ветеранами войны, республиканские и международные акции и конкурсы, рассказал министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров . 7 мая 2022 года во всех образовательных организациях состоится единый урок, посвященный Дню Победы. Также студенческие и школьные поисковые отряды приведут в порядок воинские захоронения.

Парад Победы в столице республики в этом году вновь пройдет на площади Республики. По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина , на этот раз трибуну для почетных гостей и места для зрителей планируют расположить перед памятником Ленина. Город также готов к проведению акций «Бессмертный полк» и «Герои трудового фронта», если будут сняты коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев проинформировал, что всего на торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона планируется привлечь свыше 1,2 тыс. человек, в механизированную колонну – свыше 70 единиц техники и вооружения. Во время проведения праздничного мероприятия планируют организовать десантирование парашютистов с флагами государственной символики, символики Вооруженных Сил Российской Федерации и Победы.