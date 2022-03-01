В Чувашии проходит Неделя детского и юношеского чтения

Читали вместе со всей страной

На протяжении почти 80 лет в России в конце марта проходит Неделя детского и юношеского чтения. Праздник детской книги впервые был проведен Львом Кассилем в военном сорок третьем году, в Москве в Колонном зале Дома Союзов. С тех пор каждую весну он собирает юных читателей и детских писателей на литературных встречах, мастер-классах и творческих выступлениях авторов.

В первые годы этот праздник проходил только в Москве. Но позже его стали организовывать и в библиотеках всей страны. На этот раз мероприятие было приурочено к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. На протяжении многих лет он вел открытие Недели в Москве.

Первый день Недели чтения республиканская Детско-юношеская библиотека торжественно отметила в Театре юного зрителя им. М. Сеспеля. Помимо встреч с чувашскими писателями, были организованы и выставки книг. Что интересно, по сравнению с прошлым веком изучение, например, современных энциклопедий становится более занимательным: у книжных иллюстраций появляется формат 3D и 4D. В одном случае картинки трехмерны. А в другом — с помощью смартфона можно посмотреть изображения предметов через экран, покрутить проекцию, изучив детально, и послушать аудио-рассказы о них.

«В книгах сосредоточен самый большой опыт человечества, — отметил в своем видеообращении к чувашским школьникам детский писатель Андрей Усачев. — А библиотека — то самое место, где обо всем можно узнать». И добавил, что ребята, которые приходят в библиотеку, очень умные. Они не только набираются знаний, но и учатся сочувствию, состраданию, любви к ближнему. Книга может всегда поддержать, стать другом, когда чувствуешь себя одиноко.

Примечательно, что «Книжкины именины» (так еще называют эту неделю) совпали с весенними школьными каникулами. У учеников в эти дни больше свободного времени. Поэтому в библиотеке организовали для них культурный отдых — в течение недели проходили квесты, мастер-классы, презентации книг, театрализованные чтения.

Но, конечно, необязательно, как отметил Андрей Усачев, забрасывать чтение после завершения Недели. Ведь только начнешь читать, а неделя уже закончится. Очень важно читать постоянно. Книга — связь между прошлым и будущем и опора в росте каждой личности.

Константин Арсентьев