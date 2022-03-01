Министр культуры Татарстана представила фрагмент вышивки для «Вышитой карты России»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ираида Аюпова передала своей коллеге из Чувашии Светлане Каликовой вышитый фрагмент изображения республики для Всероссийского проекта «Вышитая карта России», который реализуется при активном участии чувашских мастериц. 

Напомним, проект увидел свет благодаря инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Федеральное агентство по делам национальностей поддержало идею, которая родилась очень вовремя – в Год культурного наследия народов России.

Соединение всех фрагментов вышитой карты страны будет осуществляться силами чувашских вышивальщиц.

Опубликовано: 23 марта 2022 г.


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