22 марта. Республика в событиях и лицах

1860 — в д. Чувашская Чебоксарка Чистопольского уезда Казанской губернии (ныне Новошешминский район Татарстана) родился Никифор Михайлович Охотников, первый чувашский математик с высшим образованием, этнограф. Окончил в Симбирске чувашскую учительскую школу, гимназию, физико-математический факультет Казанского университета. Успешно занимался наукой — в 1890 году его конкурсная работа была удостоена золотой медали Международного физико-астрономического конгресса в Амстердаме. Автор этнографических очерков о народном воспитании, культуре и быте чувашей, развитии школьного образования: «Грамота среди чуваш», «Записка чувашенина о своем воспитании», «Приволжские чуваши», «Я — ученик», «Я — учитель», «Чувашские песни», «Мои школьные годы». Его именем названа улица в Чебоксарах.

1908 — в Алатыре открылся первый на территории современной Чувашии кинотеатр «Патэ» — по названию французской фирмы, у которой было приобретено оборудование. В Чебоксарах кинотеатр появился в 1914 году.

1912 — в с. Арабоси Цивильского уезда (ныне Урмарский район) родился Ефим Никитич Никитин (Кельбук Мучи), актер, режиссер, драматург, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР. В 1943-2000 годах — артист Чувашского государственного академического драматического театра им. К. Иванова. Создал более 300 комедийных и драматических ролей.

Кроме того, он — автор 15 пьес, по которым ставились спектакли в театрах республики. Его пьеса «Сарпиге» легла в основу либретто первого чувашского балета «Сарпиге» Ф. Васильева. Как режиссер осуществил более 30 постановок. За большие заслуги в развитии чувашского театрального искусства его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР, он награжден орденом «Знак Почета».

1935 — в д. Новое Байбатырево Яльчикского района родился Иван Иванович Христофоров, народный артист Чувашской Республики, почетный гражданин Яльчикского района. Пел в Чувашском государственном ансамбле песни и танца, хоре Гостелерадио ЧАССР, в Чувашской государственной академической капелле. Первый исполнитель многих песен чувашских композиторов. В репертуаре также песни народов России и собственного сочинения на стихи чувашских поэтов. В фонде Чувашского радио хранятся более 500 вокальных произведений в его исполнении.

1941 — в с. Новые Айбеси Алатырского района родился Анатолий Сергеевич Любимов, первый российский гобоист-концертант международного класса, народный артист Чувашской АССР, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К. Иванова. Выпускник Чебоксарского музыкального училища и Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в 1972–2000 годах работал солистом Государственного академического симфонического оркестра под управлением Е.Ф. Светланова. Лауреат Международных конкурсов в Москве, Будапеште, Мюнхене. Выступал на гастролях в более чем 40 странах мира, неоднократно — в Чувашии. Выпущено 8 сольных дисков. В Чебоксарах традиционно проводится конкурс исполнителей на духовых инструментах, посвященный Анатолию Любимову.

1951 — в г. Баку родился Муса Хираманович Манаров, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, почетный гражданин города Алатыря. С середины шестидесятых годов жил и учился в Алатыре, где его отец служил командиром войсковой части. В 1968 году окончил с золотой медалью Алатырскую среднюю школу № 8, в 1974 году — Московский авиационный институт. В качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир» вместе с летчиком-космонавтом Владимиром Титовым совершил самый продолжительный полет в истории космоса — целый год они находились на орбите (с 21 декабря 1987 г. по 21 декабря 1988 г.). С 2 декабря 1990 года по 26 мая 1991 года совершил второй космический полет продолжительностью 175 суток.

1968 — Чувашский государственный академический музыкально-драматический театр имени К.В. Иванова в связи с 50-летием награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1977 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.