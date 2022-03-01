21 марта. Республика в событиях и лицах

1909 — в с. Большое Батырево Буинского уезда (ныне с. Батырево Батыревского района) родился Алексей Филиппович Талвир (Башкиров), прозаик, публицист, критик. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В послевоенные годы возглавлял Союз писателей Чувашской АССР, руководил чувашской секцией Союза писателей Татарии. Наибольшую известность принесли повесть «Пăва çулĕ çинче» (На Буинском тракте) и роман «Никĕс» (Фундамент). Его именем названа улица в г. Чебоксары, в селе Батырево установлен бюст писателя.

1935 – на базе театрального отделения Чебоксарского музыкального техникума организован театральный техникум. В 1937 году переименован в Чувашское театральное училище, закрыто с началом Великой Отечественной войны. Среди выпускников училища в будущем известные артисты Чувашского государственного академического драматического театра Б.А. Алексеев, К.И. Иванов, И.О. Молодов, А.А. Долгова, Л.Н. Родионов, Е.В. Шорникова.

1966 – за активное участие в партизанском движении, за мужество и отвагу, проявленные в боях с гитлеровскими фашистами, уроженец д. Чедино (ныне входит в черту г. Новочебоксарска) лейтенант Яков Николаевич Николаев посмертно награжден орденом Красного Знамени. В 1939 году он был призван в Красную Армию, командовал пограничной заставой в Белоруссии. В ноябре 1941 году в Падчевских лесах в Польше организовал партизанский отряд, состоявший из вышедших из окружения и бежавших из плена красноармейцев, местных жителей. Яков Николаев, воевавший под псевдонимом «Чуваш», погиб в бою в ноябре 1943 года недалеко от хутора Русилы на Люблинщине. Это имя вошло яркой страницей в героическую летопись совместной борьбы польских и советских партизан.

2012 – на малой родине известного художника и геральдиста, автора герба и флага Чувашии Элли Михайловича Юрьева, в с. Исаково Красноармейского района, открылся музей-картинная галерея, посвященный жизни и творчеству мастера в области живописи, книжной графики, медальерного искусства, шрифта. Именем народного художника Чувашской Республики, лауреата Государственной премии ЧАССР им. К.В. Иванова, почётного гражданина г. Чебоксары, Красноармейского района в столице республики названа улица, детская художественная школа №4, открыт музей-галерея.