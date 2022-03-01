Водители 41-го маршрута устроили трехчасовую забастовку

В Чебоксарах в четверг водители 41-го маршрута показали характер. Поводом для инцидента стало повышение ежедневного «плана по сдаче выручки» перевозчиком. Временным исполнителем услуги на этом маршруте является предприниматель Васильев. К нему с претензиями, бросив в 11 часов дня микроавтобусы на конечных остановках, и направились водители маршруток. Логика коммерсанта, по рассказам водителей, была проста — стоимость проезда увеличилась, значит, надо поднять и план по сбору денег с тех, кто за рулем микроавтобусов. Но коллектив увидел в этом угрозу своим доходам и устроил «забастовку». Узнав об инциденте, оперативно отреагировала мэрия столицы — на место событий был экстренно направлен начальник отдела транспорта. Уже к 14.00 все транспортные средства вернулись на 41-й маршрут. Перерыв, или точнее срыв в работе, составил три часа. Как сообщили в мэрии, в отношении перевозчика будут приняты меры в рамках действующего контракта.