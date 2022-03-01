17 марта. Республика в событиях и лицах

1898 – в Чебоксарах родилась Зоя Титовна Яковлева, актриса, участница подполья. Актёрскую деятельность начала в театральном коллективе, органи­зованном при Чебоксарском народном доме. В 1938–1944 годах выступала на сцене Крымского областного драматического театра им. А.М. Горького в Симферополе. В период оккупации стала участницей крымского подполья: собирала разведывательные данные, распространяла листовки среди населения. Схвачена и за 3 дня до освобождения города Красной Армией казнена вместе с другими артистами. Ее фамилия высечена в списке погибших на мемориальной доске, установленной на стене театра. Именем Зои Яковлевой в Чебоксарах названа улица.

1910 — в чувашском селе Елаур Симбирской губернии (ныне Сенгилеевского района Ульяновской области) родился Алексей Константинович Ургалкин, актер Чувашского государственного академического драматического театра с 1936 года, народный артист СССР. За 45 лет сценической деятельности создал более 250 образов. Его именем названа улица в Чебоксарах, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

1944 – Чувашской АССР присуждены переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны и вторая премия за высокие урожаи зерна в 1943 году.

1967 – Совет Министров СССР принял постановление об открытии в Чебоксарах Чувашского государственного университета. Базой для создания вуза стал Волжский филиал Московского энергетического института, организованный в Чебоксарах в 1961 году, и историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института (ныне университет) имени И.Я. Яковлева.

1997 – спектаклем «Жизель» открылся I Чебоксарский международный балетный фестиваль. Партию Жизели исполнила уроженка г. Чебоксары, прима-балерина Большого театра России, народная артистка СССР Надежда Павлова. Фестиваль проводится ежегодно.

На фото: Народный артист СССР Алексей Ургалкин и народная артистка РСФСР Нина Григорьева в спектакле «Хура çăкăр» (Черный хлеб). 1969 г.