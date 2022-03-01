Обувщик из Чебоксар сшил сапожок, украшенный буквами Z и V

Восемнадцать лет Радик Смирнов собирает коллекцию миниатюрной обуви, в ней уже свыше 2 тысяч экземпляров, и больше сотни из них член гильдии мастеров-ремесленников Чувашии, сшил сам. Изначально новинка коллекции была обычным солдатским сапогом, смастерил его обувщик в память о своей службе в армии. Но известные всем события внесли коррективы в дизайн обувки — на сапоге появились символические литеры Z («За победу») и V («Сила в правде»). «Решил выразить свое отношение к происходящему, сохранить эти события для истории, — говорит Радик Смирнов. — Теперь это будет сапог русского солдата, который освобождал мир от фашизма».

На другой стороне необычного сапога изображен второй символ исторических событий — литера V. Фото Олега Мальцева