Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период простоя

Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики.

Если речь идет об объективных обстоятельствах – проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих – на время простоя работник получает две трети оклада.

Если простой объявлен по воле работодателя – работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы.

В случае, если компания принимает решение о сокращении штата или ликвидации организации, работники должны получить уведомление за 2 месяца, в том случае, если сокращение массовое – за 3 месяца.

Нельзя увольнять в связи с сокращением штата:

беременных женщин;

женщин, имеющих ребенка (детей) в возрасте до 3 лет;

одиноких матерей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет);

работников, воспитывающих детей-инвалидов без матери, работников, которые являются единственными кормильцами детей-инвалидов;

единственных кормильцев детей в возрасте до 3 лет, родителей, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.

При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При этом работник и работодатель могут договориться об увольнении ранее двухмесячного срока, но тогда работодатель выплачивает работнику средства и за эти 2 месяца в полном объеме тоже.

При этом если работник в течение 14 дней после увольнения встал на учет в центры занятости, то работодатель продолжит выплаты в размере средней заработной платы работника в течение второго и третьего после увольнения, если за этот период гражданин не сможет трудоустроиться. Для территорий Крайнего Севера этот период дольше – со второго по шестой месяцы поиска работы.

Для защиты трудовых прав и получения причитающихся выплат в полном объеме работник может обратиться в Государственную инспекцию труда.