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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АРСЕНИЙ БЕЛЕНЬКИЙ,
заместитель руководителя исполкома ОНФ

«У нас есть регионы, которые обладают новым автобусным парком. Это Москва, Республика Марий Эл, Тюменская область, Республика Чувашия, Тверская область. И регионы, в которых ситуация довольно плачевная. В первую очередь это Северная Осетия, где до 84% автобусов превышает десятилетний срок службы, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хабаровский край… Есть вопиющие случаи, когда в рамках модернизации первичного звена здравоохранения построены новые поликлиники или больницы, а к ним нет никаких маршрутов общественного транспорта. В этих регионах необходимо обратить внимание на ситуацию и скорректировать ее».

Опубликовано: 14 марта 2022 г.


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