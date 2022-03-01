АРСЕНИЙ БЕЛЕНЬКИЙ,

заместитель руководителя исполкома ОНФ

«У нас есть регионы, которые обладают новым автобусным парком. Это Москва, Республика Марий Эл, Тюменская область, Республика Чувашия, Тверская область. И регионы, в которых ситуация довольно плачевная. В первую очередь это Северная Осетия, где до 84% автобусов превышает десятилетний срок службы, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хабаровский край… Есть вопиющие случаи, когда в рамках модернизации первичного звена здравоохранения построены новые поликлиники или больницы, а к ним нет никаких маршрутов общественного транспорта. В этих регионах необходимо обратить внимание на ситуацию и скорректировать ее».