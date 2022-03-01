Чебоксарский завод силовых агрегатов первым в России освоил выпуск вилочных погрузчиков на газомоторном топливе

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии, предприятие уже ведет поставки экологичных погрузчиков на газовом топливе. Первая такая машина была отправлена в подразделение ПАО «Газпром». Как поясняют специалисты, такой погрузчик может работать как на бензине, так и на газовой смеси. Экологичность — это уже устоявшееся направление в производстве, отмечает и. о. министра промышленности и энергетики Александр Кондратьев. Использование газового топлива позволяет в два-три раза сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.