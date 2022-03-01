Чебоксарец под видом сотрудника ФСБ присвоил деньги предприятия и «невесты»

СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества, совершенного в отношении коммерческой организации и легализации денег.

Фигурантами стали двое жителей Чебоксар в возрасте 39 и 55 лет. По версии следствия, в мае 2019 года один из мужчин (тот, что моложе) познакомился с главным инженером чебоксарского предприятия, специализирующегося на производстве изделий из металла. Представившись сотрудником ФСБ, злоумышленник узнал о характере работы инженера, а также об основных видах деятельности предприятия и закупаемой им продукции. А затем предложил расторгнуть имеющийся контракт на ее поставку, рекомендовав другого поставщика. Таковым он избрал своего 55-летнего знакомого, предложив зарегистрировать на него фирму, которая будет в качестве посредника заниматься поставкой необходимой продукции.

Вступив в преступный сговор, мужчины создали общество с ограниченной ответственностью, где новый «поставщик» стал директором, и нашли предприятие для закупки продукции. Главный инженер убедил руководство заключить договор на ее поставку с вновь созданной организацией. Некоторое время продукция действительно поставлялась. Однако в декабре 2019 года злоумышленники дважды изготовили и подписали передаточные документы, на основании которых получили от предприятия более 1,9 миллиона рублей в счет оплаты продукции, которая фактически ими не закупалась и не была поставлена.

А чтобы предприятие этого не заподозрило, с декабря 2019 года по февраль 2020-го они совершили 12 финансовых операций по перечислению денег на общую сумму более 2 миллионов рублей со счета подконтрольного им общества на счет индивидуального предпринимателя под видом совершения легальных сделок по якобы оплате транспортных услуг последнего.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в августе 2017 года 39-летний обвиняемый познакомился в Чебоксарах с женщиной, которой также представился сотрудником ФСБ. Обещал жениться на ней и получил от «невесты» более 3 миллионов рублей, якобы на приобретение жилья для их будущей семьи и на другие личные нужды. Хотя возвращать деньги и не собирался, а попросту присвоил.

Факты преступной деятельности злоумышленников выявили при тесном взаимодействии сотрудники СУ СКР по Чувашии, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике и регионального отделения Росфинмониторинга. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.