В Чувашии прошли масштабные антитеррористические учения

Оперативным штабом под руководством начальника УФСБ России по Чувашской Республике Альберта Савинцева в течение нескольких дней проводилось тактико-специальное учение по пресечению деятельности на территории региона условной диверсионно-разведывательной группы.

Сценарий тренировки напоминал поворотами сюжетной линии настоящий остросюжетный боевик. В соответствии с замыслом условные террористы в составе ДРГ планировали совершение террористических актов на объектах органов государственной власти. Это позволило отработать действия широкому спектру ведомств, а не только правоохранителям и спецслужбам.

Работу участников учения сначала можно было наблюдать в Чебоксарах. По сценарию, диверсанты атаковали пожарную часть и, похитив автоцистерну, попытались под видом огнеборцев проникнуть на другой, уже серьезно охраняемый объект. Оперативным штабом в Чувашской Республике было принято решение о проведении контртеррористической операции, в результате которой деятельность преступников была пресечена. Финал прошел в Заволжье. Именно там скрылись «злоумышленники», и район их вероятного местонахождения был блокирован.

В рамках учения в максимально приближенных к действительности условиях отработали порядок межведомственного взаимодействия, а также приведения в готовность группировки сил и средств регионального оперативного штаба. В мероприятии участвовали представители УФСБ, МВД, ГУ МЧС, СУ СК, Управления Росгвардии по Чувашской Республике, ЦССИ ФСО России в Чувашии, органов государственной власти и самоуправления. Поставленные цели учения достигнуты, гласит итоговое сообщение Оперативного штаба.